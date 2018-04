Sonnenschein löst Unwetter in der Wochenmitte ab

Der Sonnenschein beginnt dann am Mittwoch wieder zu überwiegen. Lediglich entlang der Alpennordseite von den Kitzbüheler Alpen ostwärts sowie zum Teil im Südosten steht in der ersten Tageshälfte ein Wechselspiel aus Wolken und sonnigen Phasen auf dem Programm. Im Bergland Niederösterreichs sowie der Obersteiermark sind einzelne, kurze Regenschauer noch möglich, meistens bleibt es jedoch trocken. Der Wind kommt schwach bis mäßig, am Alpenostrand lebhaft, aus Nordwest bis Ost. Am Morgen sind die Temperaturen zwischen vier und 13 Grad angesiedelt, am Nachmittag zwischen 16 und 23 Grad.