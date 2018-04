E-Autos: Schweden hat erste Stromstraße der Welt

Es erinnert an eine Carrera-Rennbahn: In Schweden können Elektroautos jetzt während der Fahrt über die erste Strom-Ladestraße der Welt „betankt“ werden. Die zwei Kilometer lange Versuchsspur ging vor wenigen Tagen nahe der Hautstadt Stockholm in Betrieb. Beim Modellversuch soll es aber nicht bleiben, das schwedische Verkehrsministerium will die Elektromobilität mit der neuartigen Lademöglichkeit für die Batterien in E-Autos landesweit massiv ausbauen und den Fahrzeugbesitzern zur Verfügung stellen.