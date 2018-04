Wieder Bewegung beim Linzer Swap-Gespenst

Auch Höhe der Sollzinsen ist umstritten

Der Linzer Stadtchef Klaus Luger hat kürzlich eine Swap-Anfrage der KPÖ-Gemeinderätin Gerlinde Grünn beantwortet: Mit Ende Februar 2018 hätten die Ausgaben der Stadt für Anwaltskosten, Gutachten, Analysen, Mediationen, Gerichtskosten und sonstige Kosten insgesamt 5.592.701 Euro betragen. Eingeklagt hat die Bawag ursprünglich 417,7 Millionen € Swap-Schaden, was sich seither je nach angewendetem Zinssatz um 204 Millionen (Bawag-Zinssatz) oder auch „nur“ 55 Millionen € (Linz) erhöht hat. Linz selbst hat von der Bawag 24,2 Millionen € Swap-Schaden plus Zinsen eingeklagt. Vergleichsangebot der Bawag gebe es aktuell keines, so Luger.