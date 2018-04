Teenager (17) schoss vom Balkon aus auf Auto

Mit einer Druckluftpistole hat am Samstagabend ein 17-Jähriger im Salzburger Stadtteil Itzling vom Balkon seiner Wohnung aus auf die Straße geschossen. Dabei traf er die Seitenscheibe eines vorbeifahrenden Autos. Gegenüber der Polizei gab er an, auf Mülltonnen gezielt zu haben. Die Beamten fanden auch Cannabis bei dem Jugendlichen, berichtete die Polizei am Sonntag.