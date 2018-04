Motorradfahrer 80 Meter durch Luft katapultiert

Der Einheimische war gegen 19 mit seinem Zweirad auf der Zillertal-Bundesstraße (B 169) talauswärts unterwegs, als das Unglück passierte. Im Bereich Aschau kam der Motorradlenker laut Zeugenaussagen selbstverschuldet aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und streifte die Straßenböschung. In weiterer Folge wurde er mit dem Motorrad über den sogenannten „Thurnbach“ sowie eine Gemeindestraße durch die Luft katapultiert, bevor er nach ca. 80 Metern in einer angrenzenden Wiese zum Liegen kam. Das Motorrad wurde dabei in mehrere Teile zerfetzt.