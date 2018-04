Diese fünf Autos waren ihrer Zeit voraus

Mercedes R-Klasse: Wer einmal in dem Stuttgarter Businessgleiter gefahren ist, kann sich nicht mehr erklären, warum der 2005 gestartete Crossover-Van der Oberklasse kein Hit geworden ist: So viel Platz gibt es jenseits eines Kleinbusses nirgends - jedenfalls nicht in Kombination mit solch einem Fahrkomfort. Als Reiseauto war die R-Klasse nahezu perfekt. Die europäische Kundschaft griff stattdessen lieber zu den immer stärker aufkommenden SUVs. Dass dem R immerhin in China ein Achtungserfolg beschieden war, bekam hierzulande keiner mehr mit. Auch nicht, dass das letzte Modell erst 2017 in den USA vom Band lief. Künftig könnten luftige Raumkonzepte wie bei der R-Klasse wieder in Mode kommen - spätestens wenn das autonome Fahren das Auto immer mehr zum Wohnzimmer werden lässt.