Sandra Lettner bei Boulder-Weltcupdebüt Vierte

Die Oberösterreicherin Sandra Lettner hat bei ihrem Boulder-Weltcupdebüt in Meiringen mit Rang vier überrascht. Die 16-Jährige zog am Samstag in der Schweiz souverän ins Sechserfinale ein und kämpfte in der Entscheidung um die Podestplätze mit. Die Nachwuchsweltmeisterin musste sich nur der siegreichen Japanerin Miho Nonaka, Janja Garnbret (SLO) und Akiyo Noguchi (JPN) geschlagen geben.