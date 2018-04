Promi-Anwalt verbrennt sich aus Protest selbst

Im Prospect Park im New Yorker Stadtteil Brooklyn haben Passanten am Wochenende einen grausigen Fund gemacht. US-Aktivist und Promi-Anwalt David Buckel hatte sich aus Protest gegen die weltweite Umweltzerstörung selbst verbrannt. In einer Abschiedsnotiz erklärte er: „Mein Tod durch fossilen Treibstoff spiegelt wider, was wir uns antun.“