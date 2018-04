Fahndung nach international gesuchtem Verbrecher

Während einer Kontrolle auf der Wörthersee-Rast in Techelsberg ging der Kärntner Polizei am Sonntag ein international gesuchter Verbrecher ins Netz. Dem Ausländer gelang jedoch die Flucht. Er ließ sein Auto stehen und flüchtete über die Autobahn in den angrenzenden Wald. Eine Großfahndung mit Polizeihubschrauber läuft...