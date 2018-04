Siebenjährige rennt vor Reisebus - schwer verletzt

Schwer verletzt ist am Samstagabend ein siebenjähriges Mädchen bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Attergauer Landstraße am Attersee im Oberösterreich worden. Die Kleine war unbeaufsichtigt und ohne zu schauen auf die Straße gelaufen. Der Buslenker konnte nicht mehr reagieren. Das Kind wurde vom Fahrzeug erfasst und musste anschließend in den MedCampus IV nach Linz geflogen werden.