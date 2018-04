Steirer (25) rettet Freundin aus brennendem Pkw

Es waren dramatische Szenen, die sich am Samstagnachmittag in der Steiermark abgespielt haben: Eine 25-jährige Lenkerin geriet auf die Gegenfahrbahn und katapultierte einen entgegenkommenden Wagen in den Straßengraben. Damit nicht genug, begann das Fahrzeug zu brennen - der Lenker konnte sich und seine Freundin im letzten Moment aus dem Wrack befreien.