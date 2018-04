Explosionen in iranischer Militärbasis in Syrien

Die größte iranische Militärbasis in Syrien ist laut staatlichen syrischen Medien am Samstagabend bombardiert worden. Augenzeugen berichteten von mehreren Explosionen, es gab sogar Berichte über israelische Kampfjets über der Region. Doch die Sorge, nach den Luftschlägen der Westmächte in der Nacht auf Samstag könnte eine weitere Angriffswelle gestartet worden sein, ist wohl unbegründet.