Sie ist die heißeste Bikini-Oma der Welt!

Sie hätte den Titel der „Heißesten Oma der Welt“ verdient, will aber viel lieber die „Miss Maxim Australia 2018“ werden. Die Chancen darauf stehen schon mal nicht schlecht, hat die sexy Blondine aus Down Under es immerhin schon ins Finale der Wahl geschafft. Kein Wunder, bei diesen Kurven. Aber schätzen Sie mal, wie alt Gina Stewart ist!