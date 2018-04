Pferde gingen mit Kutsche durch: Drei Verletzte!

Mit acht Fahrgästen an Bord unternahmen zwei Brüder (59 und 55) am Samstag in Wartberg ob der Aist eine Ausfahrt mit einer Kutsche, die von vier Warmblutpferden gezogen wurde. Die beiden Männer saßen am Kutschbock, dahinter hatten es sich fünf Erwachsene und drei Kinder (9 und 10 Jahre) bequem gemacht.