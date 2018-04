Grabners Devils im Play-off mit 0:2 in Rückstand

Die New Jersey Devils mit Michael Grabner liegen in der ersten Play-off-Runde der National Hockey League gegen Tampa Bay Ligthning 0:2 hinten. Die Devils mussten sich am Samstag im zweiten Auswärtsmatch der „best-of-seven“-Serie 3:5 geschlagen geben. In den nächsten beiden Spielen am Montag und am Mittwoch haben die Devils Heimrecht.