Awolnation: Ein etwas zu kurzes Vergnügen

So klingen viele Passagen wie Stückwerk und sind klanglich medioker in Szene gesetzt. Der Sound lässt an diesem Abend stark zu wünschen übrig, vor allem die Stimme ist viel zu leise abgemischt und wird von der dichten Instrumentierung fast erschlagen. Am feinsten klingen Awolnation in den ruhigen Momenten, wie etwa bei der großartigen neuen Single „Handyman“, die ähnlich wie „Burn It Down“ oder „Not Your Fault“, das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Trotz der guten neuen Songs ist der Qualitätsunterschied zum unerreichten Debüt „Megalithic Symphony“ zu jeder Zeit merkbar.