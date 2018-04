3:1 bei Tottenham! ManCity gewinnt wieder

Gegen Tottenham ging ManCity in der 22. Minute durch Gabriel Jesus nach Idealpass von Vincent Kompany in Führung. Drei Minuten später erhöhte Ilkay Gündogan per Elfmeter auf 2:0, allerdings war davor Raheem Sterling von Goalie Hugo Lloris knapp außerhalb des Strafraums gefoult worden. Den viertplatzierten „Spurs“ gelang durch Christian Eriksen (42.) der Anschlusstreffer, doch Sterling sorgte in der 72. Minute per Abstauber für die Entscheidung.