Messner-Crew macht weiter Druck auf Anif

Seekirchen konnte an seine Grödig-Performance nicht anknüpfen, wurde von den Wacker-Fohlen beim 0:1 im Spielaufbau empfindlich gestört und ging dazu mit seinen wenigen Hochkarätern zu sorglos um. So verpasste Kopleder nach 34 Sekunden einen Taferner-Pass auf der Torlinie, schoss Taferner nach Kopleder-Zuspiel Goalie Eckmayr in die Hände. Innsbruck lauerte mit Erfolg auf Konter: Allein gegen Tezzele ließ sich Routinier Schöpf die Chance auf das Goldtor nicht entgehen.