Altach beendet gegen WAC Negativserie

Der SCR Altach hat am Samstag seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga beendet. Die Vorarlberger feierten gegen den WAC einen 2:1-Heimsieg und fuhren damit nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Erfolg ein. Die Kärntner hingegen kassierten die achte Schlappe in Folge. Yusuf Otubanjo (33.) und Adrian Grbic (47.) drehten die Partie nach dem 1:0 für die Gäste durch Dever Orgill (21.).