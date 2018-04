Bei Absturz mit Gleitschirm war Schutzengel dabei

Gegen 12.20 startete die 47-Jährige in Hochoetz vom ausgewiesenen Startplatz unterhalb der Bielefelder Hütte. Im Zuge des Fluges dürfte die Pilotin über dem Speichersee bei der Bergstation der Bergbahnen Hochoetz in Windturbulenzen geraten sein und verlor die Kontrolle über das Fluggerät. In weiterer Folge stürzte die Deutsche wenige Meter unterhalb des Speichersees in bewaldetes Gebiet ab. Die Paragleiterin blieb in den Bäumen hängen und kam ohne Verletzungen davon. Die Frau wurde von der Bergrettung geborgen.