39 Spiele ungeschlagen! Barca stellt Rekord auf

Der FC Barcelona hat am Samstag einen neuen Rekord in der spanischen Liga aufgestellt. Die Katalanen feierten gegen Valencia einen 2:1-Heimsieg, sind damit saisonübergreifend seit 39 Meisterschaftspartien ungeschlagen und überboten die bisherige, in den Jahren 1979 und 1980 aufgestellte Bestmarke von Real Sociedad.