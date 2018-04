Für Köln und Hamburg gehen die Lichter aus

In Leverkusen gingen die Gastgeber in der 20. Minute durch Julian Brandt in Führung, Marco Fabian gelang bereits drei Minuten später der Ausgleich. Das vorentscheidende 2:1 für Bayer durch Kevin Volland (71.) leitete der über die volle Distanz eingesetzte ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger ein. Danach schlug Volland in der 77. und 88. Minute noch einmal zu und schaffte so einen lupenreinen Hattrick binnen 17 Minuten. Leverkusen festigte damit Rang vier und liegt nun fünf Punkte vor dem neuen Fünften Hoffenheim.