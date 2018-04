Was Familienschätze erzählen und wert sind

Das wusste ich nicht!„ - Wer diesen Satz am Samstag nicht aussprach, dachte ihn, denn zahlreiche Experten boten den Besuchern Rückblicke in die Geschichte, Einblicke in die Kunst und die Mechanismen von Bewertung und Verkauf alter Schätze. Der historisch versierte Reiseveranstalter Ernst Bauer konnte den Schlossherren überzeugen, Tentschach für “Moneten für Antiquitäten" zu öffnen.