Neue Projekte sollen die Saison verlängern

„Kinder an die Macht“, so lautet nicht nur ein Song von Herbert Grönemeyer, auch der diesjährige Tourismustag in der Region Klopeiner See-Südkärnten stand ganz im Zeichen der „Next Generation“. Das große Ziel der Unterkärntner ist es, bis 2022 zur familienfreundlichsten Region im Süden aufzusteigen.