Die Radsaison wird wieder mit einer Party eröffnet

Ob tanzen in Radlerschuhen, relaxen am Wasser oder rocken bei den Partys - alles ist erlaubt. Und wer nicht die ganzen 42 Kilometer strampeln möchte, kann in Reifnitz, Schiefling, Velden, Töschling, Pörtschach und Krumpendorf bequem samt Radl auf ein Schiff umsteigen.