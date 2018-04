Nach Unterschenkelbruch 20 Minuten auf dem Feld!

20 schwere Minuten vergingen so. Während der Spieler weinte, wusste niemand, was zu tun ist. Man stand herum und wartete auf den Einsatzwagen. Der UEFA schreibt vor, dass bei jedem Fußballspiel mindestens ein Arzt anwesend sein muss. Bei vier Spielen gleichzeitig müssten es also vier Ärzte sein. Anwesend war aber keiner. Der Organisator beteuert das Gegenteil, er meint, ein Arzt sei vor Ort gewesen und es wären sowieso die teilnehmenden Klubs verpflichtet gewesen, einen Arzt mitzunehmen.