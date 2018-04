Die Blasmusik gibt am Sonntag den Takt vor

Die steirische Blasmusik setzt am Sonntag ein starkes Zeichen: In der Stadthalle Fürstenfeld findet der erste Blasmusikkongress statt, es werden an die 1000 Teilnehmer erwartet. Besonders aufgeregt werden drei Männer sein: Sie werden öffentlich, also vor vielen Zusehern, ihre Stabführerprüfung ablegen.