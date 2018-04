Ganz England lacht über Harry Kane nach seinem Tor

Harry Kane wurde ungewollt zur Witzfigur in England. Der Torschützenkönig von Tottenham erzielte am Samstag vergangener Woche einen mehr als fragwürdigen Treffer gegen Stoke (2:1, im Video) und muss jetzt den ganzen Spott des Internets über sich ergehen lassen. Die Lawine von Memes und Tweets will nicht abreißen.