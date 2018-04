Nach Sprung mit Mini-Bike in Lebensgefahr

Das Leichtmotorrad in Miniaturform war nicht für den Verkehr zugelassen - durfte aber sehr wohl am Privatgrund genutzt werden. So setzte sich Freitagabend etwa gegen 18.45 Uhr ein 60-Jähriger in St. Georgen ob Judenburg auf das Gefährt. Er trug keinen Sturzhelm! Bei der Probefahrt auf dem Privatgrundstück sprang er über eine Fahrbahnkuppe in der Nähe eines Wohnhauses. Dann der fatale Fehler: Kurz nach der Landung betätigte er laut Polizei die Vorderradbremse. Dadurch geriet das Mini-Motorrad ins Schleudern, der Mann stürzte. Weil er eben keinen Helm trug, erlitt er schwerste Kopfverletzungen. Die Crew des ÖAMTC-Rettungshubschraubers C 12 flog ihn zum LKH Graz.