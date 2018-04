Koks & Co.: Drogen auch in Tirol Millionengeschäft

3992 Anzeigen in Tirol

Tirolweit gab es im Vorjahr 3992 Suchtgift-Anzeigen - und damit in etwa gleich viele wie in den zwei Jahren zuvor. In Innsbruck ist die Zahl der Drogendelikte auf 1690 gesunken (minus 17 Prozent). Interessantes Detail: Mit Blick auf die Gesamttiroler Zahlen sank der Innsbruck-Anteil in den vergangenen Jahren kontinuierlich - und zwar recht deutlich von 53 Prozent im Jahr 2015 (2125 Fälle) auf nunmehr 42 Prozent.