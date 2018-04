Rofanlift: „Zins-Zuckerl“ soll Spenden bringen

Die Palette an Unterstützern ist vielfältig: Vom Hotel Sonnenuhr in Kramsach kamen 5000 €, 50 Firmen zahlten je 2500 € für die Planung, dazu gesellen sich Kleinspender mit 30 €. Mit Samstag (14. April 2018) läpperten sich so 151.320 € zusammen. Der rührige Verein „Naturjuwel Rofan“ will nochmals den Turbo zünden - mit einer Spenden-Verzinsung. Konkret: Werden der Sonnwendjochlift und der dazugehörige Panoramaweg nicht gebaut, erhalten die Investoren dank Unterstützung von Sparkasse und Raiffeisenbank am 31. Dezember ihr Geld mit 3 Prozent Zinsen zurück. Wird der Lift Realität, werden die Zinsen zehn Jahre lang auf Liftkarten umgerechnet. Mindestspende: 200 Euro.Spendengelder sicher