Stars in Wels hautnah erleben

Eigentlich könnte man bei der von der „Krone“ präsentierten „Austria Comic Con“ in Wels getrost den roten Teppich ausrollen, wenn man sich die Gästeliste zu Gemüte führt. Vor allem Frauenherzen werden heute, Samstag, und morgen - jeweils ab 10 Uhr - höher schlagen, wenn Manu Bennett, der den muskelbepackten Gladiator „Crixus“ in Spartacus mimte, für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung steht. Mit Lou Ferrigno, der als der unglaubliche Hulk berühmt wurde, hat ein weiterer Kraftprotz sein Kommen zugesagt. Weitere Hochkaräter in Wels: James Cosmo, alias Jeor Mormont, der Lordkommandant der Nachtwache aus „Game of Thrones“, Devon Murray, bekannt als Seamus Finnigan aus „Harry Potter“, Sam Jones aus „Flash Gordon“ oder etwa der „Power Ranger“ Jason Faunt.