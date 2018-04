1100 Verletzte pro Jahr beim Mountainbiken

Schon jetzt liegt dabei Oberösterreich im Spitzenfeld: Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit landen in unserem Bundesland jährlich etwa 1100 Mountainbiker im Spital, ebenso viele in der Steiermark, jeweils 1000 Opfer gibt es in Tirol und sogar in Wien, 900 in Salzburg. Die Helmtragequote ist bei diesen Sportlern aber offenbar gering: Nur 87 Prozent der verletzten Mountainbiker trugen zum Unfallzeitpunkt einen Helm, bei den E-Mountainbiker waren es gar nur 70 Prozent!