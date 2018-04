Ein Welterklärungsmodell im Seifenblasenmeer

Der Musiker, Liedermacher und Poet Peter Licht aus Köln macht nicht nur Indie-Popmusik, sondern er stellt Gott und das Geldkonto auf den Kopf. Das Internet versenkt er am Meeresgrund. In den Linzer Kammerspielen hatte am Freitag sein witziges Stück „Wunder des Alltags“ Premiere: ein lustiges Welterklärungsmodell mit Überraschungen.