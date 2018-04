Was war los mit Ihnen, Frau Reiterer?

Was war los mit Ihnen?

Man könnte sagen, ich habe gleich ein paar Mal aufgezeigt. - Lacht. - Erst hatte ich in einem Restaurant am Fuß einer Skipiste in Leogang einen ganz banalen Unfall. Ich bin mit den Skischuhen auf dem nassen Holzboden ausgerutscht, wollte mich an einem Sessel festhalten, der ist natürlich umgekippt und ich habe mir seine scharfe Kante in die Seite gerammt. Brustkorbprellung! Im Spital bekam ich einen Rippengurt und hatte starke Schmerzen. In der Nacht sind die Schmerzen stärker geworden, ich konnte kaum atmen, hatte Schüttelfrost und hohes Fieber. Zur Verletzung kam, im selben Atemzug quasi, eine schwere echte Grippe dazu.