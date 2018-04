Fahrverbote in Linz und Tempo 80 auf der Autobahn?

Arbeitsplan schon am Montag

Der Kontrollausschuss des Landtags wird den Bericht und die sehr allgemein gehaltenen Rechnungshof-Empfehlungen in seiner nächsten Sitzung am 27. Juni diskutieren. Schon am Montag aber will Anschober in der Landesregierung „einen konkreten Arbeitsplan zur Festlegung eines verbindlichen Maßnahmenprogramms“ erreichen.