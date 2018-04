Ältester Gorilla Europas feiert 61er mit Torte

„Fatou“ lebt schon seit 59 Jahren im Berliner Zoo. Ihr Weg hierher war kurios: Ein trinkfester Matrose nutzte sie als Zahlungsmittel in einer Gastwirtschaft in Marseille. So kam die Dame mit etwa zwei Jahren im Gepäck einer Gastwirtin nach Berlin. Mit 61 Jahren ist sie nun eine stattliche Seniorin.