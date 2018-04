Kärnten: 900 vermisste Personen im Jahr

So wie die damals 23-jährige Klagenfurterin Michaele Grabner. Sie verschwand am 15. Februar 2006 spurlos. Oder auch Paul Ondrak und seine Begleiterin Ernestine Lindenthal. Die beiden verschwanden am 26. Juli 2008 während einer Wanderung am Nassfeld. Das Rätsel um ihr verschwinden konnte nicht gelöst werden.