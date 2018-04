Doping-Wirbel um Wizards-Guard Meeks vor Play-offs

Die Washington Wizards, Play-off-Auftaktgegner der Toronto Raptors in der NBA, müssen wegen einer Dopingsperre für 25 Spiele auf ihren Shooting Guard Jodie Meeks verzichten. In einer Probe des 30-Jährigen sei das verbotene Peptidhormon Ipamorelin, das ein Hinweis auf Wachstumhormon-Doping ist, nachgewiesen worden, teilte die NBA am Freitagabend mit.