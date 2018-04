Mercedes-AMG GLA 45: Lieber nicht sehen lassen

Das liegt aber nicht nur an der Unbeherrschtheit des Fahrers, auch nicht (nur) an seiner sittlichen Reife, sondern weil der GLA 45 nervt, wenn man versucht, ihn entspannt und gleichmäßig zu bewegen. Schuld daran ist die Siebengang-Doppelkupplungsautomatik, die ständig hin und her schaltet. Braucht man dann mal ein schnelles Runterschalten, ist sie zu träge und man greift lieber zum Schaltpaddle, wenn man dran denkt. Im Sportmodus ist es etwas besser, weil das „Speedshift-DCT“ zwar immer noch hin und herschaltet, aber eben einen Gang niedriger, d.h. der Fall, dass man mal schnell runterschalten will, ist seltener.