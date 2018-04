Wolfsburg im Abstiegskampf nur 0:0 gegen Augsburg

Der VfL Wolfsburg hat in turbulenten Zeiten bei VW verabsäumt, sich im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga ein bisschen Luft zu verschaffen. Der Volkswagen-Club kam am Freitag zum Auftakt der 30. Runde trotz gut halbstündiger Überzahl nicht über ein 0:0 gegen den FC Augsburg hinaus und bleibt daheim in diesem Jahr sieglos.