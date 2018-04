Wr. Neustadt gewinnt Duell um Rang vier gegen Ried

Der SC Wiener Neustadt hat in der Sky Go Erste Liga das direkte Duell um Rang vier gegen die SV Ried gewonnen. Die Niederösterreicher siegten am Freitag dank eines späten Treffers von Mario Ebenhofer mit 1:0 (0:0) und überholten die Innviertler, die im Kampf um den angepeilten Aufstieg weiter an Boden verloren.