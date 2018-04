Betrunkener (33) bedrohte zwei Frauen in Villach

Das war ein Schock: Gerade noch fuhr eine 59-jährige Villacherin mit ihrem Fahrrad auf einer Straße in Villach, im nächsten Moment wurde sie angegriffen. Die Vilacherin begleitete in Schrittgeschwindigkeit eine Bekannte, welche am Gehweg unterwegs war - zu Fuß. Als die beiden Frauen an einem stark alkoholisierten sudanesischen Asylwerber vorbeikamen, packte dieser die Radfahrerin am Arm und riss sie ohne Grund vom Fahrrad.