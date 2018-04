Hinterseer und Stöger schießen Bochum zum Sieg

Bochum kletterte durch den vierten Sieg in Serie vorerst auf den fünften Platz. Für die Mannschaft von Trainer Robin Dutt traf Hinterseer zum 1:1 (18.), Stöger erzielte in der 81. Minute den Siegestreffer. Für Hinterseer war es bereits sein 12. Saisontor, das sechste in den jüngsten vier Spielen. Im Dress von Kaiserslautern spielten Philipp Mwene und Vucur durch, letzterer schoss in der 48. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2.