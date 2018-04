Innsbruck souverän auf Aufstiegskurs

Wacker Innsbruck eilt mit Riesenschritten Richtung Bundesliga. Die Tiroler gewannen am Freitag in der 28. Runde der Sky Go Erste Liga mit einem 4:0 zu Hause gegen Blau-Weiß Linz auch ihr achtes Spiel in diesem Jahr. Innsbruck wahrte damit den Vorsprung von neun Punkten auf Verfolger TSV Hartberg, der gegen Wattens ebenfalls 4:0 siegte.