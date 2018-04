Raubüberfälle auf zwei Tankstellen: Haftstrafe

Vermummt und mit einem Küchenmesser bewaffnet betrat der vorbestrafte Einheimische spätabends eine Tankstelle im Straßwalchener Ortsteil Steindorf, heißt es in der Anklage von Staatsanwalt Michael Schindlauer. Er bedrohte die Mitarbeiterin und flüchtete mit 700 Euro. Dreieinhalb Wochen später folgte der nächste Überfall: diesesmal in Kerschham, einem Ortsteil von Lochen (OÖ). Beute: 1800 Euro. „Er hat es gezielt vorbereitet“, so Schindlauer, der im Salzburger Landesgericht von Brutalität sprach.