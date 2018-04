Neymar will in einem Monat ganz fit sein

Neymar will sich in einem Monat von seiner Fußverletzung vollständig erholt haben. Das sagte der Brasilianer in seiner Heimat in einem TV-Interview, das am Samstag ausgestrahlt werden soll. Neymar hat sich am 25. Februar rechts am Knöchel einen Haarriss im Mittelfußknochen zugezogen und ist am 3. März in Brasilien operiert worden.