FP-Gemeindepolitiker attackiert Polizeibeamte

Weil er in der Nacht auf Freitag in Premstätten in der Steiermark Polizeibeamte attackiert und einen Beamten verletzt haben soll, wurde über einen FP-Gemeinderat ein vorübergehender Parteiausschluss verhängt. Das Gericht erließ einen Haftbefehl, die Erhebungen dauern noch an. Der 31-Jährige hatte zur Tatzeit 1,5 Promille „intus“.