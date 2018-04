Italiens Frächter-Lobby erhöht den Druck auf Tirol

LH Günther Platter betonte zuletzt mehrfach, dass er sich nicht in die Knie zwingen lasse und es bei den Blockabfertigungen an bestimmten Tagen in Tirol bleiben werde. Recht geben ihm die aktuellsten Lkw-Zahlen: Im ersten Quartal rollten um fast 70.000 Transit-Lkw mehr auf der Brennerachse als im Vergleichszeitraum zum Vorjahr. Im Jänner betrug die Steigerung 21 Prozent, im Februar 12 Prozent und im März fast sechs Prozent.