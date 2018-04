Enormer Längenverlust auch am Dachstein-Gletscher

„Wir unternehmen alles“

Da sich auch der Schneeloch-Gletscher am Dachstein in nur einem Jahr um gleich 13,8 Meter zurückgezogen hat, sind auch die Verantwortlichen in Oberösterreich und der Steiermark alarmiert: „In der Tiefe gehen bei uns schon lange jährlich ein bis zwei Meter Schnee verloren - das ist ein Problem“, konstatiert Georg Bliem, Chef der Planai-Hochwurzen-Bahnen.